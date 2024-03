Shehbaz Sharif eleito primeiro-ministro do Paquistão pela 2ª vez

Khan, um popular ex-jogador de críquete, precedeu Shehbaz Sharif como primeiro-ministro entre 2018 e 2022, quando foi deposto por uma moção de censura. Depois disso, Shehbaz Sharif foi chefe do governo de abril de 2022 a agosto de 2023.

Para estas eleições, Imran Khan, preso desde agosto e condenado a longas penas de prisão, foi inabilitado, mas os candidatos independentes que apoiou obtiveram o maior número de cadeiras na Assembleia Nacional.

Segundo Khan, a eleição foi manipulada por iniciativa do Exército, muito influente no país, para impedir que seu partido tomasse o poder.

O partido de Shehbaz Sharif, a Liga Muçulmana do Paquistão (PML-N), ficou em segundo lugar, e teve que chegar a um acordo de coalizão com o seu rival histórico, o Partido Popular do Paquistão (PPP), liderado por Bilawal Bhutto.Zardari, e com outros partidos para conseguir governar.

O partido de Imran Khan, o Paquistão Tehreek-e-Insaf (PTI), lançou um recurso na Justiça para denunciar as supostas manipulações, embora tenha poucas chances de governar.

Por ter obtido cadeiras suficientes para poder governar sozinho, o PTI recusou-se a aliar-se a outras formações, que chamou de "ladrões de mandatos".