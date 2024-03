Vulcão entra em erupção em ilha desabitada de Galápagos

O instituto informou que vídeos compartilhados em redes sociais confirmam a erupção a partir de uma fissura circunferencial no flanco sul do único vulcão de Fernandina, localizado a oeste de Galápagos, patrimônio natural da humanidade.

La Cumbre entrou em erupção um total de quatro vezes em quase oito anos. A anterior foi em janeiro de 2020, quando a atividade durou cerca de nove horas.

"A duração da erupção não pode ser prevista com precisão, nem se atingirá a costa marítima, mas de acordo com os dados sobre a deformação do vulcão acumulada desde o último período eruptivo, é provável que a atual seja maior do que as observadas em 2017, 2018 e 2020", detalhou o instituto.

Recomendou que os turistas fiquem longe caso os fluxos de lava entrem no mar, pois pode haver pequenas explosões e liberação de gases tóxicos.

Com entre 28 e 30 erupções registradas desde 1800, La Cumbre tem a maior taxa de recorrência de erupções no arquipélago turístico equatoriano.

Fernandina, no extremo oeste de Galápagos e com uma área de 638 km2, possui uma espécie endêmica de iguana terrestre amarela (Conolophus subcristatus), cuja população tem crescido apesar de estar ameaçada por erupções vulcânicas.