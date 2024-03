Estado de emergência e toque de recolher no Haiti após fuga de detentos

O ministro da Economia, Patrick Michel Boisvert, assinou o decreto como primeiro-ministro em exercício do país.

O primeiro-ministro Ariel Henry estava no Quênia para assinar um acordo para o envio de policiais do país africano como parte de uma missão apoiada pela ONU para ajudar a restabelecer a ordem no país caribenho, muito afetado pelas ações das gangues.

O governo indicou que o objetivo das restrições é "restabelecer a ordem e tomar as medidas apropriadas para recuperar o controle da situação".

O toque de recolher foi instaurado "devido à deterioração da segurança" em Porto Príncipe, onde são registrados "atos criminosos cada vez mais violentos perpetrados por gangues armadas", afirma o comunicado.

"A fuga de presos perigosos coloca em risco a segurança nacional", destacou o governo.

"As forças de segurança receberam ordens para utilizar todos os recursos legais à disposição para fazer cumprir o toque de recolher e prender todos os infratores", acrescenta a nota oficial.