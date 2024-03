Juízes e políticos do Equador presos por supostos vínculos com narcotráfico

Doze pessoas, entre membros do Poder Judiciário e políticos, foram detidas nesta segunda-feira(4) no Equador por supostos vínculos com o narcotráfico, informou o Ministério Público no âmbito de uma ampla investigação sobre o crime organizado.

Durante uma operação realizada na cidade costeira de Guayas (sudoeste) foram revistadas casas e gabinetes de magistrados, de um ex-deputado e de uma ex-presidente do tribunal local, afirmou o MP na rede X.

O chamado caso Purga surgiu de uma grande investigação batizada Metástase, revelada em dezembro e descrita pela procuradora-geral Diana Salazar como a pedra fundamental da "narcopolítica" no Equador.