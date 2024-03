Narcotráfico se infiltra na política e justiça do Equador

- 'Justiça sequestrada' -

O caso Purga "dá continuidade à depuração que o país requer neste momento", diz Diana Salazar em vídeo divulgado pela entidade acusadora, acrescentando: "Continuamos trabalhando nesta limpeza das instituições do Estado".

"Contamos com elementos que evidenciam a necessidade de sanear o sistema judicial para nos livrar da corrupção e da profunda decomposição estrutural que temos testemunhado nos últimos meses", expressou a procuradora, que denunciou ter sido ameaçada por mafiosos.

Em dezembro, o embaixador dos Estados Unidos em Quito, Michael Fitzpatrick, advertiu que a justiça equatoriana é considerada "o prêmio maior" por narcotraficantes para obter a impunidade.

Casos como Purga e Metástasis evidenciam "que temos estado com a justiça sequestrada a serviço de máfias, delinquentes e corruptos", disse à AFP Germán Rodas Chaves, coordenador da Comissão Nacional Anticorrupção, uma organização civil.

De acordo com a Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, "a corrupção é galopante no Equador, com atores estatais envolvidos no tráfico de drogas e de ouro ilegal nos mercados do crime".