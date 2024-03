Premiê polonês pede sanções da UE contra alimentos russos e bielorrussos

Tusk anunciou ainda que pedirá ao Parlamento polonês nesta segunda que adote uma resolução "para pedir à Comissão Europeia que imponha sanções completas" contra os produtos em questão que não estão sujeitos a embargos europeus.

Segundo ele, estas medidas contribuiriam também para "proteger de forma mais eficaz os mercados agrícolas e alimentares europeus, lituanos e poloneses", além de "desbloquear totalmente as possibilidades de exportação de alimentos e produtos agrícolas ucranianos para outros países".

Há várias semanas, agricultores europeus têm realizado protestos contra as importações de produtos agrícolas ucranianos e em rejeição ao Pacto Verde Europeu, um pacote de iniciativas políticas que visa colocar a UE no caminho de uma transição ecológica para alcançar a neutralidade do carbono até 2050.

