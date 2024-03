Ucrânia pede ao Ocidente que lhe entregue os ativos russos congelados

A Ucrânia alerta que precisa desesperadamente de mais assistência militar e financeira, e aguarda a decisão sobre um pacote de ajuda de 60 bilhões de dólares dos Estados Unidos, pendente no Congresso em Washington.

Shmigal instou o Ocidente a agir de forma rápida, antes que as eleições e as mudanças políticas prejudiquem os esforços.

"Precisamos de previsibilidade e estabilidade independentemente das condições meteorológicas, das oscilações políticas, dos ciclos eleitorais que ocorrerão no mundo", indicou.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse na semana passada que havia fortes "argumentos morais" para a apreensão dos ativos e instou os países do G7 a explorarem as suas opções.

A Rússia prometeu adotar represálias caso os seus bens confiscados sejam redirecionados para a Ucrânia, qualificando a proposta como "destrutiva".

