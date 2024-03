Mulheres e pobres do campo são os mais afetados pela mudança climática, alerta FAO

As ondas de calor e as inundações afetam mais as mulheres que os homens no campo pela mudança climática e intensificam as desigualdades já existentes, segundo um relatório da FAO desta terça-feira (5).

"A ausência de políticas para combater os impactos desiguais das alterações climáticas na população rural vai intensificar o grande fosso que já existe entre os que têm e os que não têm, e entre homens e mulheres", disse a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO).

Os cientistas estimam que as temperaturas globais atuais são atualmente cerca de 1,2º C mais altas em geral do que em meados do século XIX, o que causa um aumento implacável das condições climáticas extremas destrutivas como inundações, secas e ondas de calor.