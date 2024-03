Patinação artística empodera jovens negras em Nova York

- Um esporte como a "vida" -

"Quase todas as meninas e jovens (98%) se identificam como pretas, pardas ou latinas, e cerca de 91% vêm de famílias com rendas extremamente baixas a moderadas", afirma a FSH.

Para Nadia, "as meninas do Harlem às vezes não recebem o apoio de que precisam ou são colocadas no caminho errado", este é um dos principais motivos pelo qual a jovem se encanta com as aulas noturnas ministradas por professores profissionais, além do ensino público que frequenta durante o dia.

A associação do Harlem também ensina como administrar finanças e, em geral, "como ser uma boa pessoa", afirma a estudante.

Segundo Cohen, a patinação artística é um esporte que "se aplica à vida". "Você começa falhando, entra no gelo e cai. Logo, aprende o que fazer depois de cair, como se levantar e como começar de novo. E que não há nada de errado em falhar", diz a presidente da organização.

Segundo dados da FSH, 88% de seus alunos obtêm as melhores notas escolares até o final do ensino médio e sua eventual inscrição no ensino superior.