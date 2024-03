Guerra entre Israel e Hamas completa cinco meses e sem trégua à vista

A guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, que provocou dezenas de milhares de mortes, completa cinco meses nesta quinta-feira (7), sem que os mediadores internacionais consigam negociar uma trégua no território palestino, bombardeado e à beira da fome.

Representantes dos Estados Unidos, Catar e Egito, reunidos no Cairo desde domingo, esperavam anunciar um acordo sobre uma pausa nos combates antes do Ramadã, o mês sagrado de jejum para os muçulmanos, que começa na próxima semana.

Porém, a delegação do movimento islamista, que participava nas reuniões, deixou a cidade do Cairo, capital do Egito, anunciou nesta quinta-feira uma fonte do grupo.