MP e PF investigam compra de votos nas eleições em Mangaratiba (RJ), diz TV

O crescimento expressivo de eleitores em Mangaratiba (RJ) chamou atenção de uma promotora de Justiça de Mangaratiba e da Polícia Federal, que investigam a compra de votos no município. Segundo reportagem do Fantástico, da TV Globo, o município tem mais eleitores que moradores.

O que aconteceu

"A gente começou a observar aqui no corredor o aumento de pessoas buscando a zona eleitoral para realizar a transferência de domicílio." Segundo a promotora Débora de Souza Becker Lima, a grande demanda de transferência de títulos para a 54ª zona eleitoral, em Mangaratiba, foi o que chamou a atenção das autoridades para uma possível fraude nas eleições no município carioca. A fila se estendia para além do fórum e era possível vê-la da janela do Ministério Público.

Mais de 5 mil pessoas tentaram transferir seus títulos para a cidade antes das eleições de 2024. "As pessoas não eram localizadas nos endereços informados", diz a promotora.