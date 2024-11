Uruguai: Lula parabeniza Orsi, aliado de Mujica; Delgado admite derrota

La hermana República Oriental del Uruguay tiene nuevo presidente: Yamandú Orsi. Enorme alegría y todas las felicitaciones al flamante presidente, a su compañera de fórmula Carolina Cosse y por supuesto al Frente Amplio, la fuerza política que vuelve al Gobierno.



Políticos brasileiros também parabenizaram Yamandú Orsi

Parte da esquerda brasileira também usou as redes sociais para saudar a vitória do presidente eleito.

Além de Lula, o Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP) usou a rede social X (antigo Twitter) para cumprimentar o uruguaio. Para Padilha, a vitória da esquerda no Uruguai pode significar importante marco na integração entre os países latinos.

Líder do PT na Câmara, José Guimarães (PT-CE) disse que "venceu a proposta de um governo comprometido com a democracia". "[Comprometido] com a solidariedade social, com o desenvolvimento sustentável, com o combate à desigualdade e a integração Latino-americana."