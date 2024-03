Dalai lama, líder espiritual do Tibete, demonizado na China

Passou a maior parte de sua vida no exílio. Tinha apenas 23 anos quando fugiu da capital do Tibete, Lhasa, depois que as tropas chinesas sufocaram o levante frustrado, iniciado em 10 de março de 1959.

Demorou 13 dias para cruzar do Himalaia a fronteira da Índia. E nunca mais conseguiu voltar.

Sua vida no exílio transcorreu ao redor de Dharamsala, uma cidade do norte da Índia que se tornou o lar de milhares de tibetanos que mantêm ali suas tradições, embora alguns nunca tenham pisado na terra de seus ancestrais.

O dalai lama instalou ali seu governo no exílio e lançou sua campanha para recuperar o Tibete, embora tenha em seguida optado por uma "via intermediária", renunciando à independência em troca de maior autonomia.

- Celebridade -

Em 1989, ganhou o Nobel da Paz, prêmio que lhe rendeu enorme popularidade e o levou a se encontrar com líderes mundiais e estrelas de Hollywood.