Polícia prende 84 torcedores de Betis e Osasuna por briga ocorrida em outubro

No dia 29 de outubro do ano passado, grupos de torcedores radicais de Betis e Osasuna se enfrentaram antes do jogo entre as equipes pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

Membros do grupo Indar Gorrib do Osasuna, de orientação de extrema-esquerda, entraram em confronto com os de Suporters Gol Sur e United Family, dois grupos radicais da torcida do Betis de extrema-direita.

A polícia explicou que os torcedores usaram "pedaços de madeira, barras de metal e atiraram mobiliário urbano uns contra os outros", movidos por sua "inimizade manifesta devido a ideologias antagônicas".

Em um vídeo que circulou pelas redes sociais era possível ver várias pessoas golpeando uma outra que estava inconsciente no chão.

Esta foi uma das maiores operações contra grupos radicais de futebol na Espanha depois das prisões relacionadas ao chamado 'caso Jimmy', há uma década.

Na ocasião, 100 pessoas foram detidas após uma briga entre torcedores do Atlético de Madrid e do Deportivo La Coruña na capital do país.