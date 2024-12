Imprensa alemã revela identidade de suposto autor de ataque em feira natalina, um psiquiatra de origem saudita

O chanceler alemão Olaf Scholz foi até o local do atropelamento na manhã deste sábado prestar homenagem às vítimas. Vestido de preto, o líder social-democrata deixou flores no pátio da igreja em frente à feira.

Um representante do partido governista, Dirk Wiese, fez um apelo contra conclusões precipitadas sobre o perfil do suposto agressor. "Parece que as coisas são diferentes do que foi suposto no início", afirmou ao jornal Rheinische Post.

A dois meses das eleições legislativas antecipadas, a extrema direita alemã tenta tirar proveito do ataque, em um momento em que a questão imigratória é uma das principais preocupações da população. "Quando isso terá fim?" escreveu na rede social X Alice Weidel, copresidente do AfD. A legenda aparece em segundo lugar nas pesquisas de opinião, com 20% das intenções de voto.

(RFI com agências)