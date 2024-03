Ucrânia responde Papa e diz que 'nunca' levantará bandeira branca para negociar com a Rússia

A Ucrânia declarou neste domingo (10) que nunca se renderá à Rússia e criticou as declarações do papa Francisco pedindo às partes em conflito que tenham "a coragem de levantar a bandeira branca e negociar".

"Nossa bandeira é amarela e azul. Esta é a bandeira pela qual vivemos, morremos e triunfaremos. Nunca levantaremos outras bandeiras", disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitro Kuleba, em uma publicação na rede social X.

"No que diz respeito à bandeira branca, conhecemos a estratégia do Vaticano na primeira parte do século XX. Peço-lhe que evite repetir os erros do passado e que apoie a Ucrânia e o seu povo na sua luta pela vida", acrescentou, sugerindo uma relação entre a sede da Igreja Católica e a Alemanha nazista.