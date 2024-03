França tem ciberataques de 'intensidade inédita' em vários ministérios

A França registrou ataques hackers de "intensidade inédita" em vários ministérios, informou nesta segunda-feira (11) o governo francês à AFP, acrescentando que o impacto da maioria deles "foi reduzido".

"Desde ontem (domingo) à noite, vários serviços do Estado são alvos de ciberataques com métodos técnicos clássicos, mas com uma intensidade inédita", indicou o gabinete do primeiro-ministro, Gabriel Attal.

Segundo essa fonte, foi ativada "uma célula de crise" para aplicar contramedidas e, "por enquanto, o impacto desses ataques foi reduzido na maioria dos serviços e foi restabelecido o acesso aos sites" estatais.