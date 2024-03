Parlamento Europeu adota lei que regulamenta o uso da Inteligência Artificial

No entanto, o surgimento no final de 2022 do ChatGPT, da empresa californiana OpenAI, capaz de escrever dissertações, poemas ou fazer traduções em segundos, deu uma nova dimensão ao projeto.

Este sistema revelou o enorme potencial da IA, mas também expôs os seus riscos. A difusão de fotos ou vídeos falsos destacou o perigo da manipulação da opinião pública.

"Este é um dia histórico no nosso longo caminho rumo à regulamentação da Inteligência Artificial", disse o deputado italiano Brando Benifei, um dos relatores do texto, junto ao romeno Dragos Tudorache.

No seu último discurso antes da votação, Benifei afirmou que é o "primeiro regulamento do mundo que define um caminho claro para o desenvolvimento da Inteligência Artificial centrado no ser humano".

Tudorache acrescentou que "conseguimos um equilíbrio muito delicado entre o interesse pela inovação e os interesses que devem ser protegidos".

O comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, saudou o fato de a votação desta quarta-feira no Parlamento Europeu significar que a UE é um "definidor de padrões" em termos de uma Inteligência Artificial "confiável".