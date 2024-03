Dois mortos por bombardeios ucranianos na Rússia em plenas eleições presidenciais

O governador informou que escolas e centros comerciais de Belgorod e outros distritos da região permanecerão fechados nos próximos dias.

- Putin promete vingança -

As autoridades de ocupação na região de Kherson, no sul da Ucrânia, disseram que um ataque com drones ucranianos matou uma pessoa e feriu quatro.

Putin afirmou na sexta-feira que os ataques das forças ucranianas "não ficarão impunes".

O presidente de 71 anos está no poder na Rússia desde o último dia de 1999 e está disposto a estender o seu controle até 2030.

Se completar outro mandato no Kremlin, será o líder russo mais antigo desde Catarina, a Grande, que governou durante 34 anos no final do século XVIII.