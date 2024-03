Igor Tudor é o novo técnico da Lazio

O técnico croata Igor Tudor, que teve uma passagem de destaque no Olympique de Marselha, foi anunciado como novo técnico da Lazio, onde assume no lugar de Maurizio Sarri, que foi demitido na semana passada, informou o clube romano na noite desta segunda-feira (18).

O breve comunicado da Lazio especifica que o técnico croata "assumirá, a partir de hoje, a função de treinador da equipe principal", mas não indica a duração do seu contrato.

A chegada de Tudor ao comando da Lazio era amplamente aguardada pela mídia italiana, que indicou antes do fim de semana que havia sido alcançado um acordo com o presidente e proprietário do clube, Claudio Lotito.