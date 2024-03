Após vencer Indian Wells, Alcaraz chega ao Masters 1000 de Miami 'com muita confiança'

No torneio no deserto californiano, o espanhol conseguiu virar a semifinal contra Sinner e a final contra o russo Daniil Medvedev, mostrando uma versão mais paciente do que em outras ocasiões, com trocas mais longas.

Um aspecto de seu jogo que ele afirmou estar trabalhando com sua equipe.

"Sou um jogador que tem uma grande variedade de golpes, e às vezes isso pode ser confuso e pode fazer com que eu apresse muito os golpes. E isso no tênis não é muito bom", reconheceu.

Alcaraz estreia neste fim de semana, na segunda fase, contra o vencedor do duelo entre o espanhol Roberto Carballés e o australiano Aleksandar Vukic.

