Sorteio coloca EUA no mesmo grupo da Sérvia no basquete masculino de Paris-2024

Os Estados Unidos, vencedores das últimas quatro medalhas de ouro olímpicas no basquete masculino, caíram na mesma chave da Sérvia, atual vice-campeã mundial, no torneio dos Jogos de Paris-2024, segundo sorteio realizado nesta terça-feira (19) em Mies, na Suíça.

Ao lado dos americanos e dos sérvios, o Sudão do Sul e o vencedor do Pré-Olímpico de Porto Rico (que será disputado por Porto Rico, Itália, Bahrein, Lituânia, México e Costa do Marfim) também estarão nesse Grupo C.

O 'Team USA' deve apresentar inicialmente um elenco repleto de estrelas, com LeBron James, Stephen Curry, Joel Embiid e Kevin Durant, entre outros.