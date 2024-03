Salman Rushdie acredita que IA poderá escrever roteiros de cinema e alguns livros

O autor de "Os versos satânicos", no entanto, acredita que escritores não devem utilizar a IA, nem devem se preocupar com possíveis imitações.

Ele explicou que percebeu isso com um texto escrito pelo ChatGPT com a instrução "200 palavras no estilo de Salman Rushdie". "O resultado foi um monte de bobagens. Nenhum leitor que tivesse lido uma única página minha poderia pensar que eu era o autor. Bastante tranquilizador", avaliou.

"O sistema se contenta em assimilar enormes quantidades de texto e apresentar uma nova versão. Nenhuma originalidade pode ser encontrada. Também parece carecer completamente de senso de humor. São grandes lacunas".

Rushdie vive desde 1989 sob ameaça de morte depois que o Irã emitiu uma 'fatwa', ou édito religioso, contra ele por seu libro "Os versos satânicos", considerado uma blasfêmia por Teerã.

Em agosto de 2022, um americano de origem libanesa, suspeito de simpatizar com Irã, esfaqueou Rushdie durante uma conferência literária em Chautauqua, perto de Nova York. O escritor ficou gravemente ferido e perdeu a visão de um olho.

