Catherine, a popular princesa de Gales, trava luta contra o câncer

Nesta sexta, a princesa, esposa do príncipe William, herdeiro do trono britânico, finalmente reapareceu oficialmente, visivelmente cansada, em um vídeo no qual anunciou sua enfermidade, sem dar mais detalhes além de que iniciou um tratamento com quimioterapia.

A plebeia Kate Middleton entrou para a família real ao se casar com o príncipe William em 2011, na Abadia de Westminster, uma cerimônia acompanhada por milhões de telespectadores em todo o mundo.

Catherine se adaptou rapidamente às limitações da realeza, ao contrário de sua falecida sogra, a princesa Diana, ou sua cunhada, a ex-atriz americana Meghan Markle.

Ela sempre manteve um perfil discreto, sem nunca responder aos boatos sobre os supostos adultérios do marido, sua silhueta extremamente magra ou a suposta relação distante com Meghan.

Em um país onde todas as figuras femininas da realeza são compradas a Diana, Catherine sempre foi uma verdadeira "princesa do povo", afirma o jornalista Robert Jobson, escritor de um livro publicado em 2010 sobre William e Kate.

- Encontro com William -

Kate Middleton bateu à porta da casa real em setembro de 2001, aos 19 anos. Ela tinha começado a estudar história da arte na prestigiada universidade escocesa de Saint Andrews, onde também estudava William, a quem conheceu no campus.