Pesquisadores dinamarqueses desenvolvem algoritmo para prever a vida e a morte

"Poderia prever resultados de saúde. Poderia prever a fertilidade ou a obesidade, ou talvez quem teria ou não câncer. Mas também poderia prever se você ganharia muito dinheiro", acrescenta.

Especificamente, o 'life2vec' usa um modelo semelhante ao ChatGPT, mas em vez de processar dados textuais, analisa estatísticas como nascimento, estudos, benefícios sociais e horas de trabalho.

"De certo ponto de vista, a vida é apenas uma sucessão de acontecimentos: as pessoas nascem, vão ao pediatra, vão à escola, mudam de casa, se casam", afirma o estudo.

"Nós exploramos essa semelhança aqui para adaptar as inovações do processamento automático da linguagem natural à análise da evolução e previsibilidade das vidas humanas com base em sequências de eventos detalhados", destaca.

- Milhões de pessoas analisadas -

O modelo é baseado em dados anônimos de milhões de dinamarqueses, recolhidos pelo Instituto Nacional de Estatística deste país nórdico.