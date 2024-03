Bukele anuncia mobilização de 6.000 soldados e policiais para capturar criminosos

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou no domingo que mobilizou 6.000 militares e policiais para cercar os integrantes remanescentes de gangues no norte do país após a morte de duas pessoas.

"Neste momento, 5 mil soldados e mil policiais cercaram os distritos de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico e San Isidro Labrador para desarticular as gangues por completo", escreveu o governante na rede social X.

Ele argumentou que há poucos dias "houve dois homicídios" na região, 90 km ao norte de San Salvador, onde foram capturados "dois culpados", membros da gangue 'Barrio 18 Sureños'.