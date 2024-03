Dani Alves paga fiança e poderá sair da prisão na Espanha

Segundo sua defesa, a situação financeira do atleta foi muito afetada por sua prisão em janeiro de 2023, que implicou, entre outros, à rescisão de seu contrato com o Pumas, do México, e aguarda a solução de litígios com a Receita espanhola.

Os magistrados reconheceram que a real situação financeira de Alves "é desconhecida", mas que presume-se que deve haver "uma solvência econômica confortável".

Além da fiança, o tribunal impôs também outras condições para sair em liberdade provisória até a sentença definitiva, como a apreensão de seus dois passaportes, a obrigação de se apresentar semanalmente à Audiência, não sair da Espanha e a proibição de aproximar-se da vítima.

