Lula recebe Macron na Amazônia em uma esperada visita de três dias

A França, a sétima maior economia do mundo, e o Brasil, a nona maior, são considerados atores-chave em um cenário internacional marcado pela rivalidade entre a China e os Estados Unidos.

Paris vê Brasília como uma ponte com as "grandes economias emergentes", cujas vozes os brasileiros tentam que sejam cada vez mais ouvidas em sua atual presidência do G20 das economias avançadas e do grupo Brics+.

"Vivemos um momento franco-brasileiro", comemora o Eliseu.

A França é um ator essencial e indispensável para a política externa brasileira, afirma a secretária do Itamaraty para Europa e América do Norte, Maria Luisa Escorel de Moraes.

Lula e Macron têm um encontro simbólico na cidade amazônica de Belém, que em 2025 receberá a COP30 contra a mudança climática.

O desmatamento na Amazônia brasileira diminuiu pela metade em 2023, um sucesso para Lula que prometeu acabar com este problema até 2030.