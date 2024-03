Mudança climática modificará profundamente a produção do vinho, indica estudo

"Para um nível limitado de aquecimento, espera-se que o setor do Pacífico sul-americano experimente um baixo risco de perda de adequação, mas esse risco aumenta para as regiões atlânticas como Brasil e Uruguai", acrescenta.

"As regiões vitivinícolas de clima fresco, como a região dos Pampas, podem melhorar nessas condições. No caso de um aquecimento mais severo, a resiliência das regiões vitivinícolas do norte da Argentina pode exigir um deslocamento das terras baixas para as encostas mais altas dos Andes, enquanto o setor atlântico oferecerá poucas oportunidades para a vinificação", dizem os especialistas.

"A expansão para áreas recém-adaptadas poderia envolver um movimento para o sul em direção à Patagônia argentina ou potencialmente uma exploração das altas altitudes dos Andes equatorianos e colombianos."

- O problema da irrigação -

Um nível limitado de aquecimento seria aquele que permanecesse abaixo de +2°C a nível global.

Esse aumento da temperatura média do planeta também permitiria a sobrevivência da maioria das regiões produtoras atuais na Europa, onde a maioria do vinho é produzido.