Petróleo fecha em baixa devido a aumento de reservas nos EUA

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta quarta-feira (27), reagindo a um aumento inesperado das reservas de cru nos Estados Unidos.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio recuou 0,18%, a 86,09 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês, registrou perda de 0,33%, a 81,35 dólares.