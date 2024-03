Alcaraz perde para Dimitrov e cai nas quartas do Masters 1000 de Miami

Contra as cordas, o espanhol começou mal a segunda parcial e chegou a estar perdendo por 4-1, mas tirou um coelho da cartola e venceu três games seguidos para empatar.

Porém, Dimitrov continuou firme e não deu chance para uma virada. Manteve seu saque e fechou o jogo quebrando mais uma vez o serviço de Alcaraz.

"Entrei no jogo muito concentrado e com a ideia muito clara sobre o que tinha que fazer", afirmou o búlgaro. "Fui capaz de ditar e ler o jogo melhor do que da última vez. No geral, fiz um grande jogo. Estou feliz por ter terminado em dois sets".

gbv/gfe/cb

© Agence France-Presse