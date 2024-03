Bolsonaro pede a STF devolução de seu passaporte para visitar Israel

O ex-presidente Jair Bolsonaro, investigado por uma suposta trama golpista, solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a devolução temporária de seu passaporte para que ele visite Israel, atendendo a um convite do primeiro-ministro desse país, Benjamin Netanyahu, informou seu advogado nesta quinta-feira (28).

A defesa de Bolsonaro solicitou autorização para viajar e a devolução do documento, "ainda que por prazo determinado", em vista do convite oficial para visitar Israel entre 12 e 18 de maio junto com sua família, escreveu o advogado Fabio Wajngarten na rede social X.

Os advogados fizeram o pedido por meio de uma carta enviada ao ministro do STF Alexandre de Moraes, encarregado da investigação que aponta Bolsonaro como suspeito de planejar um golpe de Estado que visava impedir que Luiz Inácio Lula da Silva assumisse a Presidência em janeiro de 2023.