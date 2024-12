Primeira-ministra da Itália diz que ameaça da Rússia à segurança da UE é mais ampla

Por Anne Kauranen

SAARISELKA, FINLÂNDIA (Reuters) - A Rússia representa ameaça à segurança da União Europeia não apenas na questão militar, já que Moscou pode usar a imigração ilegal e outras questões para tentar minar o bloco, disse neste domingo a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni.

A Finlândia recebeu neste fim de semana os líderes de Itália, Suécia e Grécia, bem como o chefe de relações exteriores da União Europeia, na Lapônia, no norte do país, para discutir a segurança da região nórdica e do Mediterrâneo, bem como os desafios da imigração no sul da Europa.