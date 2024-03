Obama e Biden, uma relação amistosa com prós e contras

Biden, criticado por sua idade, contará com o talento de oratória e a popularidade de Obama durante sua campanha à reeleição.

Seu entorno avalia que é uma retribuição justa porque, afirma, foi desestimado o papel de Biden na campanha de Obama em 2008, por exemplo entre o eleitorado operário do estado-chave de Ohio ou com seu assessoramento sobre o Congresso e a política externa.

Os defensores do atual inquilino da Casa Branca estão um pouco incomodados com as críticas dos apoiadores de Obama à estratégia eleitoral do presidente candidato.

Segundo o jornal Washington Post, o ex-presidente manifestou diretamente sua preocupação durante um almoço na Casa Branca.

O grande artífice das campanhas vitoriosas de Barack Obama em 2008 e 2012, David Axelrod, também fez declarações pessimistas sobre as chances de Joe Biden se reeleger, devido à sua idade e a seu mau desempenho nas pesquisas, o que lhe rendeu, no âmbito privado, a qualificação de "imbecil" de parte do atual presidente, segundo o site Politico.

aue/rle/pno/erl/cjc/mvv