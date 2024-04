Sim, o presidente português tem razão: pedir desculpas é a parte mais fácil

O reconhecimento é tardio, mas importante e necessário para que haja planos concretos de reparação. Os efeitos do processo criminoso colonial afetou gerações e gerações da população negra. Efeitos que vão desde a desigualdade racial e chegam nas desigualdades econômicas. Estamos falando de uma fratura histórica que direcionou a sociedade brasileira. O Brasil tornou-se o que é, com todas as suas violências, devido um projeto colonial.

Sem dúvida estamos diante de um momento histórico, pois é a primeira vez que Portugal se responsabiliza pelos crimes cometidos no passado. O reconhecimento é um passo fundamental porque, além de simbólico, também contribui para o entendimento do racismo sistêmico e estrutural. Contribui para a validação de vozes negras que há séculos vem denunciando os efeitos da escravidão.

Marcelo Rebelo da um passo adiante ao responsabilizar Portugal. Pois não se trata somente de pedir desculpas. Estamos falando em reparação para além das questões simbólicas.

Ainda que o presidente não tenha apontado ações concretas de como será feita essa reparação, temos agora a possibilidade de discutir de maneira mais aberta e honesta sobre o mal que aflige a população negra no Brasil e no mundo. Pensar num mundo melhor, humano e democrático só será possível com reparações históricas.