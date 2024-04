Atlético de Madrid vence Villarreal (2-1) e entra na 'zona da Champions'

Já o Villarreal é agora o décimo colocado com 38 pontos.

Os jogadores comandados pelo técnico argentino Diego Simeone estão gradualmente recuperando a confiança nove dias antes da partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund.

"O Athletic Bilbao havia perdido, tínhamos a oportunidade e a possibilidade, caso ganhássemos, de recuperar aquela vaga que tanto queremos. Precisávamos fazer um jogo sério, forte, os meninos interpretaram muito bem, as mudanças revitalizaram nosso meio-campo e o ataque", comemorou Simeone.

O zagueiro belga Axel Witsel abriu o placar logo aos 9 minutos. Ele desviou de cabeça na primeira trave após um escanteio cobrado por Rodrigo Riquelme. O belga de 35 anos havia marcado apenas um gol pelo Atlético, também contra o Villarreal, em novembro passado.

A equipe do técnico Marcelino García respondeu com um gol do norueguês Alexander Sorloth no início do segundo tempo (50').

O jogo foi movimentado, com várias chances de gol. Mas o time 'colchonero' conseguiu vencer no fim com um chute rasteiro de Saúl, após um passe de César Azpilicueta, longe do alcance do goleiro dinamarquês Filip Jörgensen.