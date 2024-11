Gibson pede à Trump Guitars que pare de violar sua marca registrada

A Trump Guitars, que afirma em seu site que tem "a ÚNICA guitarra com o apoio" do presidente eleito dos Estados Unidos, já esgotou o modelo autografado por Trump cujo preço chega a US$ 11.500 (R$ 66 mil).

A companhia também oferece uma "Série Presidencial" em vermelho, dourado e preto, cuja silhueta se parece muito com o modelo Les Paul, mas que leva incrustado "DONALD J. TRUMP" na escala do braço.

Mas o site ressalta que "as imagens mostradas são apenas para fins ilustrativos e podem não ser uma representação exata do produto".

O site também apresenta uma nota esclarecendo que não tem nenhum vínculo com a Gibson Brands Inc.

As guitarras, segundo o site, são "fabricadas por vários fornecedores e incluem partes/características tanto domésticas como internacionais".

Ainda não se sabe se o empreendimento seria afetado pela proposta de Trump de impor uma tarifa de 25% aos produtos provenientes de México e Canadá.