EUA se prepara para eclipse solar total de 8 de abril

As cidades americanas localizadas na trajetória do eclipse solar total de 8 de abril estão se preparando para o maior evento astronômico do ano, no qual são esperados milhões de visitantes para impulsionar as economias locais e desafiar a logística.

Perto da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, em Burlington, no estado de Vermont, o ápice do eclipse é esperado pouco antes das 15H30 (16H30 em Brasília) e muitos hotéis estão com ocupação máxima há meses.

Os poucos quartos restantes, que normalmente custam cerca de US$ 150 (R$ 757,89 na cotação atual) por noite, oferecem uma diária entre US$ 600 e US$ 700 (R$ 3.031 e 3.536) para o dia do eclipse.