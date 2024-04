ONGs veem mortes de voluntários em Gaza como prova de ataques 'sistemáticos' de Israel

As sete pessoas mortas na segunda-feira haviam acabado de sair de um armazém em Deir al Balah, no centro da Faixa, onde haviam "descarregado mais de 100 toneladas de ajuda alimentar" transportadas por "dois veículos blindados que tinham o logotipo" da World Central Kitchen (WCK) e por outro veículo, indicou essa ONG americana.

O bombardeio israelense ocorreu nessas circunstâncias, apesar de a WCK e o exército terem "coordenado" previamente para garantir a segurança da operação humanitária, disse a entidade, que denunciou um ataque especificamente "dirigido" contra o comboio.

Como a WCK, várias ONGs em Gaza tentam se proteger de possíveis ataques israelenses relatando seus movimentos em uma "plataforma" israelense, explicou Benjamin Gaudin, responsável pelas operações no Oriente Médio da ONG Première Urgence.

No entanto, isso não impediu a ocorrência de "múltiplos incidentes", destacou Gaudin.

- "Perigo inédito" -

Segundo ele, "os voluntários se sentem em perigo em suas operações em Gaza" desde 7 de outubro, quando comandos do Hamas lançaram um ataque sem precedentes no sul de Israel, matando pelo menos 1.160 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados israelenses.