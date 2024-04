Contaminação por mercúrio atinge indígenas Yanomami, revela estudo

Pesquisadores observaram na Amazônia uma contaminação generalizada por mercúrio entre membros do povo indígena Yanomami que vivem ameaçados pelo garimpo ilegal de ouro, revela um estudo divulgado nesta quinta-feira (4), que alerta para os impactos devastadores na saúde dessa população.

Conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a pesquisa colheu amostras de cabelo e células da mucosa oral de 293 membros da comunidade Yanomami em nove aldeias da região do Rio Mucajaí, no estado de Roraima. A área está entre as mais afetadas pelo garimpo ilegal de ouro na reserva Yanomami, um território maior do que Portugal e que abriga cerca de 29 mil indígenas.

Realizado em outubro de 2022, o estudo constatou que 100% dos participantes estavam contaminados com o metal tóxico e 84% com níveis superiores ao limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de dois microgramas por grama de cabelo. Outros 10,8% apresentavam níveis de mercúrio superiores a seis microgramas por grama, o que requer atendimento médico especial, segundo os autores.