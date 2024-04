Arsenal e City vencem e botam pressão sobre o Liverpool no Inglês

O Liverpool vai pressionado a Old Trafford para enfrentar o Manchester United no domingo: Arsenal e Manchester City, seus dois concorrentes ao título do Campeonato Inglês, venceram seus jogos pela 32ª rodada neste sábado (6), contra Breighton (3 a 0) e Crystal Palace (4 a 2), respectivamente.

A vitória colocou os 'Gunners' provisoriamente na liderança com um ponto à frente dos 'Reds', que ficam na segunda posição levando a melhor no saldo de gols sobre os 'Citizens'.

Contra o Brighton, o Arsenal foi superior e mostrou seu espírito vencedor.