'Meu filho foi encurralado', diz pai de estudante de medicina morto pela PM

Isto é o maior crime que pode ser cometido, um assassinato. Não há nenhuma justificativa, nem sequer a versão oficial que diz que meu filho cutucou a ambulância, correu para dentro e aconteceu tudo o que está aí. Isso é uma coisa que não tem justificativa.

Minha esposa está chocada. Ontem, ela deu uma série de entrevistas ao vivo, inclusive pedindo, conclamando uma manifestação de autoridades. Ela está chocada, não tem nem condições [de falar]. As últimas energias que tenho são para me despedir do meu filho.

Quero denunciar a irresponsabilidade, a maldade, a crueldade, o sadismo, a xenofobia, a discriminação. Quero que fique bem claro: sou cientista, professor da USP. Todos da minha família são médicos e gente que trabalha muito, paga seus impostos, contribui com a ciência. E isso é uma coisa que destruiu totalmente a minha família. Júlio César Acosta Navarro, médico e pai da vítima

Navarro contou que teve muitas dificuldades para obter informações sobre o que havia ocorrido com seu filho e acusou os policiais militares de não o ajudarem. O médico ainda contestou a versão dos oficiais e disse haver uma testemunha, cuja versão comprovaria que o estudante não teria reagido à abordagem.

Um carro veio até a porta da minha casa me avisando que meu filho havia sido atingido. O mesmo veículo me levou a um hotel bem perto daqui, na Vila Mariana. Quando cheguei, vi 16 policiais em frente ao hotel, com quatro carros. Desci e gritei 'Cadê meu filho?'. Eles não falaram e ficaram me olhando.