Argentina rejeita ordem de prisão contra Netanyahu e Gallant

O presidente argentino expressou em diversas ocasiões seu apoio ao governo de Israel, país que declarou como aliado prioritário junto com os Estados Unidos.

"A Argentina se solidariza com Israel, reafirma seu direito de proteger seu povo e exige a libertação imediata de todos os reféns. Apelamos à comunidade internacional para que condene as ações do Hamas e do Hezbollah, defenda a soberania de Israel e aja com justiça e imparcialidade na busca por uma paz duradoura na região", acrescentou o comunicado.