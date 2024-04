Athletic Bilbao bate Mallorca nos pênaltis e é campeão da Copa do Rei

E a estratégia funcionou quando Dani Rodríguez dominou na área e bateu colocado no ângulo para fazer 1 a 0.

O gol caiu como um balde de água fria sobre o time de Bilbao, que continuou sem conseguir encontrar espaços para marcar.

Guruzeta tentou a sorte arriscando de longe para Greif defender (31'). Perto do intervalo, Nico Williams, que teve um gol anulado por impedimento, teve outra boa chance, mas bateu na rede pelo lado de fora (45').

- Athletic acorda e empata -

No segundo tempo, o Athletic acordou e foi com tudo em busca do empate, embora tenha levado o primeiro susto quando Cyle Larin apareceu cara a cara e parou em Agirrezabala (46').

O time de Bilbao tomou as rédeas da partida, explorando as laterais com os irmãos Williams, apagados nos primeiros 45 minutos.