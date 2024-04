Irã reafirma ameaças a Israel por atentado a consulado do país em Damasco

O Irã reafirmou neste sábado (6) que responderá ao ataque sofrido na segunda-feira por seu consulado em Damasco, atribuído a Israel e no qual morreram sete membros da Guarda Revolucionária.

"A operação [de represália] será realizada no momento oportuno, com a precisão e o planejamento necessários, e com um máximo de danos para o inimigo para que lamente seus atos", assegurou o general Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas.

"Determinaremos o momento da operação, o tipo da operação e o plano" da mesma, acrescentou.