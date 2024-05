Homens vestidos de policiais invadem prédio e assaltam moradores em PE

Homens armados invadiram um prédio residencial e assaltaram moradores de um apartamento localizado na avenida Boa Viagem, na zona sul de Recife, em Pernambuco.

O que aconteceu

O grupo invadiu o condomínio usando uniforme de policiais civis. Os bandidos entraram no prédio por volta das 5h30 da manhã da sexta-feira (17). Segundo funcionários do edifício, os homens renderam um porteiro e uma empregada doméstica.

Após a abordagem do vigia, eles subiram com a funcionária até o 8º andar. Com as armas, os homens entraram em um dos apartamentos e vasculharam o local. Até o momento, não há informações sobre objetos levados do imóvel.