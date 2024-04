Rudi Völler renova como diretor esportivo da seleção da Alemanha até 2026

Na opinião de Andreas Rettig, membro da direção da DFB, a renovação do contrato de Völler até depois da Copa do Mundo de 2026, que será realizada em Estados Unidos, México e Canadá, é um "sinal positivo" para o atual técnico Nagelsmann, "com quem também queremos trabalhar a longo prazo".

Candidato preferido de Völler para suceder Flick, Nagelsmann tem contrato até depois da Eurocopa de 2024, que será disputada na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho.

