Conselho presidencial de transição do Haiti é criado finalmente

O aguardado conselho presidencial de transição, encarregado de preencher o vácuo institucional no Haiti e restaurar a ordem no país foi finalmente instalado nesta sexta-feira (12) na nação caribenha, abalada há semanas por uma explosão de violência.

Um decreto publicado no jornal oficial do Haiti, "Le Moniteur", anunciou a formação do conselho, um mês depois de o primeiro-ministro Ariel Henry anunciar sua demissão em meio a uma onda de ataques de gangues criminosas na capital, Porto Príncipe.

"O mandato do conselho presidencial de transição termina, no mais tardar, em 7 de fevereiro de 2026", diz o decreto, que especifica que seus membros devem nomear "rapidamente" um primeiro-ministro e um governo "inclusivo".