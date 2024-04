Lazio goleia Salernitana, que fica ainda mais perto do rebaixamento

A Salernitana foi goleada em Roma pela Lazio (4-1), nesta sexta-feira (12), no jogo que abriu a 32ª rodada da Serie A italiana, sofrendo assim a 21ª derrota na temporada, o que deixa o clube de Salerno a um passo da queda para a Serie B.

A Lazio venceu com uma dobradinha do brasileiro Felipe Anderson (7' e 35'), um gol do uruguaio Matías Vecino (14') e um do atacante dinamarquês Gustav Isaksen, que fechou o placar nos últimos minutos (87').

A lanterna Salernitana está a doze pontos da 'zona de salvação', que atualmente é fechada pelo Hellas Verona, mas poderá terminar o fim de semana a 15 pontos desse 17º lugar.