Lutar contra o aquecimento dos oceanos, uma necessidade urgente

A temperatura dos oceanos, que cobrem 70% do planeta, estabeleceu um novo recorde em março, com média de 21,07°C na superfície, excluindo as zonas próximas aos polos, segundo o observatório Copernicus.

Oceanos mais quentes ameaçam a vida marinha, aumentam o volume da água e a umidade na atmosfera, provocando condições meteorológicas extremas, como ventos e chuvas fortes.

- Além do mar -

Os oceanos, vítimas e escudos da crise climática, contribuem para que a superfície da Terra seja habitável, absorvendo 90% do excesso de calor causado por emissões de carbono, fruto da atividade humana, desde a era industrial; e parte do CO2. Além disso, geram cerca da metade do oxigênio que respiramos.

"O oceano tem muito mais capacidade térmica do que a atmosfera, absorve muito mais calor, mas não pode absorver até o infinito", alertou Cristina González Haro, pesquisadora do Instituto de Ciências do Mar de Barcelona, que reconhece que os cientistas não sabem ao certo as causas deste aumento, que também pode influenciar fenômenos como o El Niño.

Um dos objetivos da Década do Oceano (2021-2030) é ampliar o conhecimento sobre o aquecimento e decifrar suas múltiplas implicações para contê-lo.